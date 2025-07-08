На Украине сравнили полигоны с хостелами

На Украине созданы полигоны с условиями четырехзвездочных хостелов для прохождения общевойсковой подготовки студентов, заявил министр образования республики Оксен Лисовой. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в безопасной области страны уже созданы полигоны для прохождения базовой общевойсковой подготовки, которая стартует с 1 сентября.

До этого в министерстве обороны Украины заявили, что отказ пригодных по здоровью студентов-мужчин от прохождения практического курса базовой военной подготовки может привести к отчислению из учебного заведения.

Базовая военная подготовка заменит срочную службу. Все студенты, независимо от пола и здоровья, будут обязаны пройти теоретическую часть, в то время как практическая часть обязательна только для мужчин, признанных пригодными к службе. Эта часть проводится в учебных центрах ВСУ, и после ее завершения студенты получат военно-учетную специальность и принесут присягу.

Ранее Украина объявила о поисках новых путей закупки оружия.