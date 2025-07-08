На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошла церемония прощания с генералом Гудковым

На Федеральном военном мемориале прошло прощание с замглавкома ВМФ Гудковым
true
true
true

Траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России, дважды Героем России генерал-майором Михаилом Гудковым состоялась на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как передает оборонное ведомство, в траурной церемонии прощания приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, родные и близкие Гудкова, руководящий состав Минобороны РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.

Михаил Евгеньевич Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске Донецкой области. В 2000 году начал службу в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). В 2005-м окончил Новосибирское высшее военное командное училище, а в 2021-м — Общевойсковую академию ВС РФ. За годы службы прошел путь от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом.

С 2016 по 2018 годы Гудков участвовал в военной операции в Сирии. С февраля 2022 года он служил командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в специальной военной операции. В апреле 2025 года Гудков стал заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом.

Ранее Путин почтил память Гудкова минутой молчания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами