В Москве прошла церемония прощания с генералом Гудковым

Траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России, дважды Героем России генерал-майором Михаилом Гудковым состоялась на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как передает оборонное ведомство, в траурной церемонии прощания приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, родные и близкие Гудкова, руководящий состав Минобороны РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.

Михаил Евгеньевич Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске Донецкой области. В 2000 году начал службу в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). В 2005-м окончил Новосибирское высшее военное командное училище, а в 2021-м — Общевойсковую академию ВС РФ. За годы службы прошел путь от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом.

С 2016 по 2018 годы Гудков участвовал в военной операции в Сирии. С февраля 2022 года он служил командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в специальной военной операции. В апреле 2025 года Гудков стал заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом.

Ранее Путин почтил память Гудкова минутой молчания.