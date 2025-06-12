ВС РФ с помощью FPV-дрона нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ

Российские военнослужащие с помощью оптоволоконного дрона-камикадзе нанесли удары по пункту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ в ходе разведывательных мероприятий обнаружили группу пехоты украинских войск в районе населенного пункта Катериновка. В тот момент военные ВСУ скрытно перемещались в сторону ПВД, располагавшегося в заброшенном ангаре.

«В результате точного попадания FPV-дрона вход в ПВД украинских националистов в подвальное помещение был разрушен», — говорится в заявлении.

Из него следует, что боевую задачу выполнил расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

9 июня в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» успешно уничтожили более восьми видов украинских беспилотников самолетного типа с помощью воздушных таранов. Российским военнослужащим удалось сбить такие дроны, как многофункциональные «Фурии» и разведывательно-ударные «Домахи». Также были уничтожены дроны-камикадзе Darts, разведывательные «Горы» и другие летательные аппараты.

Ранее расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались восемь украинских солдат.