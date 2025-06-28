ВС РФ уничтожили в ДНР американскую гаубицу М114 ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили американскую 155-мм полевую гаубицу М114 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Орудие американского производства было хорошо замаскировано и защищено в одной из лесополос в районе населенного пункта Серебрянка», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что для поражения гаубицы операторам ударных беспилотников пришлось использовать несколько дронов.

До этого в Минобороны рассказали об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные атаковали склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.