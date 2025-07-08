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Турция передала Ирану позицию США о возможном возобновлении переговоров по ядерной программе

Фидан: Турция передала Ирану позицию США по переговорам по атому
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по иранской ядерной программе. Его слова приводит РИА Новости.

«У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу (Ядерной программе Ирана. — «Газета.ru). Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны как на саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди, как и на полях саммита БРИКС», — сказал глава МИД Турции.

Шестой раунд переговоров о ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться 15 июня в Маскате, но 13 июня Израиль начал свою операцию против Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». При этом сначала обе стороны закончат свои операции.

Ранее глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США.

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