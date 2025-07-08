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Названо число БПЛА, сбитых над территорией РФ за ночь

Минобороны РФ: средства ПВО ночью сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
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Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 22:30 мск 7 июля до 7:00 мск 8 июля. Их сбили в небе над Белгородской областью.

Ночью 8 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один украинский дрон атаковал поселок Борисово. В результате пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка. У мирных жителей диагностировали баротравмы, при этом двоих из них доставили в больницу.

По словам главы региона, БПЛА детонировал во дворе многоквартирного дома. Из-за этого в девяти квартирах оказались выбиты окна, а также были повреждены шесть стоявших рядом со зданием машин.

7 июля беспилотник ВСУ нанес удар по «Газели» в селе Борисовка в Белгородской области. Гладков рассказал, что водитель получил множественные осколочные ранения лица и конечностей.

Ранее украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгородской области.

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