Названо число БПЛА, сбитых над территорией РФ за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 22:30 мск 7 июля до 7:00 мск 8 июля. Их сбили в небе над Белгородской областью.

Ночью 8 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один украинский дрон атаковал поселок Борисово. В результате пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка. У мирных жителей диагностировали баротравмы, при этом двоих из них доставили в больницу.

По словам главы региона, БПЛА детонировал во дворе многоквартирного дома. Из-за этого в девяти квартирах оказались выбиты окна, а также были повреждены шесть стоявших рядом со зданием машин.

7 июля беспилотник ВСУ нанес удар по «Газели» в селе Борисовка в Белгородской области. Гладков рассказал, что водитель получил множественные осколочные ранения лица и конечностей.

Ранее украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгородской области.