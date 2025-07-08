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Стали известны новые детали дела экс-замминистра обороны РФ Попова

Экс-замглавы Минобороны Попову вменяют превышение полномочий и служебный подлог
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывшему заместителю министра обороны РФ генералу Павлу Попову, помимо мошенничества, вменяют превышение полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В конце июня сообщалось, что Попов был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии из московского СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

В мае также стало известно о переводе Попова из СИЗО «Лефортово» в городскую больницу.

Попов был задержан в конце августа 2024 года. По версии Следственного комитета РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с бывшим директором Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

Ранее в СК России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова.

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