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В Росконгрессе предрекли рост военного потенциала Польши

Росконгресс: Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС
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Czarek Sokolowski/AP

В ответ на растущий спрос в Европейском союзе польская промышленность наращивает производственные мощности для выпуска оружия и боеприпасов, что в перспективе может привести к созданию самой мощной сухопутной армии в Европе. К такому выводу пришли авторы доклада «Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей», подготовленного «Росконгрессом», пишет РИА Новости.

«К условиям растущего спроса на боеприпасы активно адаптируется польская промышленность», — отмечается в докладе.

В частности, авторы указывают на государственную оружейную компанию Mesko, которая организует масштабное производство пороха и модульных зарядов для артиллерийских боеприпасов на заводе, расположенном в Пёнках. Предполагаемый объем инвестиций в данную площадку составляет около €110 миллионов. Планируемые объемы производства не раскрываются, однако, по оценкам экспертов, мощности завода могут достигать приблизительно 1,8 тысячи тонн пороха и 900 тысяч метательных зарядов в год.

Кроме того, компания проводит модернизацию производственных мощностей по изготовлению корпусов артиллерийских снарядов на заводе в городе Красник, а также завершает приемочные работы двух объектов на заводе боеприпасов и зенитных ракетных комплексов, расположенном в Скаржиско Каменне.

«Ожидается, что в 2025 году мощности только по производству ПЗРК Piorunów на заводе достигнут уровня 2 тысяч комплектов в год», — говорится в докладе.

До этого кандидат в президенты Польши Марек Вох заявил о необходимости обзавестись ядерным вооружением.

Ранее в Госдуме сообщили о желании Польши отхватить кусок от Украины.

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