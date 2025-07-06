Некоторые страны НАТО могут поддержать притязания Польши на земли Западной Украины. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ТАСС.

«Многое будет зависеть от того, как будут [выстроены] условия соглашения по украинской проблеме», — отметил Чепа.

По его словам, Польша может взять на себя определенные обязательства, например, по компенсации каких-то расходов, в обмен на землю. Депутат обратил внимание, что на Украине живет много людей с двойным гражданством, которые имеют польские, венгерские и румынские паспорта. Он также считает, что кроме Польши, на часть территории Украины будут претендовать многие другие страны.

Властей Польши уличили в желании вторгнуться на территорию Западной Украины и захватить свои «исторические земли» еще в 2022 году. В издании Modern Diplomacy обратили внимание на то, что у поляков уже есть особые права в соседней стране: они могут выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые положены коренному населению.

Авторы материала подчеркнули, что план польских властей возродить Республику Польша в границах «исторических земель», похоже, оформился задолго до начала специальной военной операции (СВО). В публикации отмечается, что Варшава может ввести в западную часть Украины воинский контингент и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши.

Ранее президент Польши заявил, что его страна «спасла» Украину.