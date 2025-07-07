Зеленский раскрыл детали заседания с командованием ВСУ

Зеленский обсудил с командованием ВСУ ситуацию в ДНР и Запорожской области

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и в Запорожской области стало одной из главных тем на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины, которое прошло 7 июля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленским в своем Telegram-канале.

«Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина», — написал украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что обсуждалась оперативная обстановка и действия бойцов украинской армии на указанных участках фронта. Особое внимание уделялось обеспечению войск необходимым вооружением и боеприпасами. В частности, политик заявил о необходимости увеличить количество дронов разных типов для противостояния войскам ВС РФ.

Кроме того, по словам Зеленского, командование ВСУ доложило ему о мерах по укреплению обороны. Рассматривались вопросы логистики и эвакуации раненых.

До этого украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review сообщила, что Украина за год увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. Согласно имеющимся данным, в год страна производит 2,4 млн беспилотников.

Ранее журналист заявил о мести Киева из-за взятия под контроль территории ЛНР.