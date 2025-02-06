В России предложили разрешить участникам СВО устные завещания

В России необходимо рассмотреть возможность законодательного закрепления устной формы завещания. Она может быть полезной для российских военных, участвующих в военной операции на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

В данный момент устная форма завещания в российском законодательстве не предусмотрена, при этом в некоторых государствах такая практика законом закреплена, отметила омбудсмен.

«Посмотрите, пожалуйста, может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников», — сказала Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате.

С 5 февраля в России вступили в силу изменения в процессе вступления в наследство. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова сообщала, что нововведения не сильно скажутся на общей процедуре для граждан.

Ранее в Госдуме разработали проект об особом порядке принятия наследства для военных.