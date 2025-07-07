СМИ допустили скорый переход Сум под контроль российских войск

The Economist: российские войска близки к тому, чтобы взять под контроль Сумы

Российские военнослужащие близки к тому, чтобы взять под контроль город Сумы на северо-востоке Украины. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, Вооруженные силы РФ продолжают наступать. При этом с линии фронта приходят неутешительные новости для украинских войск.

«Российская армия [находится] на грани того, чтобы взять Сумы», — говорится в статье.

В то же время авторы публикации обратили внимание, что политический кризис на Украине может усугубиться. Внутриполитический раскол и борьба за влияние могут нанести стране намного больший урон по сравнению с продвижением ВС РФ, подчеркивается в материале.

2 июля Telegram-канал Mash сообщил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Юнаковка, расположенного в Сумской области, и открыли себе прямую дорогу к административному центру региона. Задачу выполнили солдаты 11-й и 83-й бригад Воздушно-десантных войск РФ, уточнили журналисты. При этом официальной информации о том, что российские подразделения взяли под контроль Юнаковку, пока не поступало.

Ранее в Сумах зафиксировали отток населения.