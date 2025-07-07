В России мать троих детей отправилась на СВО вслед за мужем

Уроженка Дербента и мать троих детей Ранита Мамедова отправилась в зону СВО. Ее супруг также находится на фронте, об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан».

«‎Дагестанка-военнослужащая Ранита Мамедова принимает участие в специальной военной операции. Она служит радиосвязистом в разведывательном батальоне», — сказано в посте.

По информации Telegram-канала, женщина хотела участвовать в спецоперации и поддержать мужа. В публикации говорится, что служба сопряжена для нее с трудностями – в апреле 2022 года погиб брат ее супруга.

В начале июня текущего года сообщалось, что глава Ольгинского муниципального округа Приморского края Екатерина Ванникова возглавила женское подразделение добровольческого батальона «Тигр». По словам главы региона Олега Кожемяко, женщины давно просились добровольцами в зону проведения спецоперации. В администрации региона тогда рассказали, что женщины-добровольцы подписали контракт сроком на шесть месяцев получат все выплаты и меры поддержки.

Ранее участников СВО призвали освободить от всех налогов.