Чиновница из Приморья отправится в зону СВО

В Приморье глава муниципалитета Ванникова отправится на СВО санинструктором

Глава Ольгинского муниципального округа Приморского края Екатерина Ванникова возглавила женское подразделение добровольческого батальона «Тигр». Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

«Пять смелых девушек будут помогать нашим бойцам как санинструкторы. Одна из них — глава Ольгинского муниципального округа», — сказано в посте.

По словам главы региона, женщины давно просились добровольцами в зону проведения спецоперации.

На сайте региональной администрации говорится, что женщины-добровольцы подписали контракт сроком на шесть месяцев получат все выплаты и меры поддержки.

«Я давно помогаю нашим ребятам и всегда хотела быть полезной там, рядом с ними», — цитирует Ванникову пресс-служба правительства региона.

В мае этого года сообщалось, что в Госдуме активно обсуждают новые меры поддержки участников специальной военной операции. Инициативы включают повышение ежемесячных выплат ветеранам до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет около 20 тыс. рублей, снижение пенсионного возраста для военнослужащих, а также списание части ипотечных кредитов для их семей.

Ранее участников СВО призвали освободить от всех налогов.