На Украине один из военкоматов прекратил работу из-за нескольких случаев взрывов

Один из военкоматов Украины прекратил работу из-за «угрожающей ситуации»

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прекратил работу по своему адресу из-за «угрожающей ситуации». Об этом говорится в сообщении центра в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о нескольких случаях подрывов ТЦК в различных городах Украины. Руководство Винницкого ТЦК приняло решение работать в здании областной клинической больницы.

«Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан, Винницкий областной ТЦК приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прием граждан по соцвопросам будет вестись на базе центра предоставления административных услуг.

До этого в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги.

Подробности этого происшествия не приводились. Местные власти информацию о взрыве не подтверждали.

Ранее Поддубный пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт.