Военкоры сообщили об ударе по объектам ВСУ в Одессе, Киеве и Харькове

Минувшей ночью российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в нескольких регионах страны. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По их информации, в Одессе и области были атакованы цели, связанные с Вооруженными силами Украины, включая объекты в портовой зоне и на побережье.

Также сообщается, что в Киеве не менее десяти российских дронов нанесли удары по складу ракетного вооружения, предприятиям, связанным с производством беспилотников, а также зданию военкомата.

Кроме того, в Харьковской области, включая Изюм, удары были направлены на склады и другие объекты ВСУ, добавили военкоры.

На прошлой неделе взрывы раздались в районе украинского военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. По данным СМИ, на востоке города находится «одна из самых больших оборудованных» авиабаз Вооруженных сил Украины.

В ночь на 4 июля в Киеве вновь произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным российских военкоров, воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

Ранее российские военные рассказали о ловушках ВСУ после зачистки взятых сел.