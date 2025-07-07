Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что саперы расчистили 45 населенных пунктов.

По его словам, за минувшую неделю саперы разминировали 2780 га территории и 5,4 км дорог, обезвредив более 29 тысяч взрывоопасных предметов.

«Группировкой расчищено 45 населенных пунктов, в 15 работы продолжаются», — отметил Хинштейн.

До этого российский боец саперных войск с позывным «Гермес» рассказал РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе Курской области.

Окопные свечи со взрывчаткой были найдены в одном из блиндажей в Суджанском районе, где укрывались солдаты ВСУ, причем некоторые были повреждены.

Гермес пояснил, что саперы аккуратно разобрали орудие и заметили, что внутри свечи все было залито парафином, а внутри находилась тротиловая шашка, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор.

Ранее сапер рассказал о «сюрпризах», оставленных ВСУ в Курской области.