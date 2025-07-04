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Украинские военные маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области

РИА Новости: ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе Курской области. Об этом в интервью РИА Новости на выставке взрывоопасных предметов сообщил российский боец саперных войск с позывным «Гермес».

Окопные свечи со взрывчаткой были найдены в одном из блиндажей в Суджанском районе, где укрывались солдаты ВСУ, причем некоторые были повреждены.

Гермес отметил, что саперы аккуратно разобрали орудие и заметили, что внутри свечи все было залито парафином, а внутри находилась тротиловая шашка, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор.

По его словам, когда свечу поджигают, за несколько секунд догорает фитиль и происходит детонация. Он отметил, что в качестве поражающего элемента используются металлические шарики.

В ходе этого же интервью сапер сообщил, что бойцы ВСУ при отходе из Курской области спрятали в жилом доме тубус со взрывчаткой в мягкой игрушке. Он отметил, что неподготовленному специалисту трудно обнаружить подобную взрывчатку. Гермес добавил, что в устройстве был найден украинский электронный взрыватель «Крапля-2», известный своей сложностью в обнаружении и обезвреживании.

Ранее сапер рассказал о «сюрпризах», оставленных ВСУ в Курской области.

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