Сапер рассказал о «сюрпризах», оставленных ВСУ в Курской области

РИА Новости: саперы находят в Курской области шоколадки и игрушки с минами

Работающие в Курской области саперы находят заминированные Вооруженными силами Украины (ВСУ) телефоны, пакеты, шоколадки и игрушки. Об этом рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным «Эмиль».

«Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны… Заворачивают в листья боеприпасы, запенивают пеной, подкладывают под шифер», — поделился подробностями сапер.

По его словам, если отломить заминированную шоколадку, то сразу же можно лишиться конечности. Также «Эмиль» рассказал, что российские военные находили тушку зайца. Украинцы выпотрошили его и заложили внутрь тельца животного мину.

Кроме того, собеседник агентства сообщил о повторных случаях минирования территории, когда закладывают мины по второму разу.

30 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с момента освобождения региона от украинских оккупантов было обезврежено более 550 тысяч взрывоопасных предметов. По словам Хинштейна, всего очищено 55,2 тыс. га территории. На данный момент работы активно продолжаются в 16 населенных пунктах курского приграничья.

Ранее в Курской области обнаружили иностранных саперов.