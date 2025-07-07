Польская армия начала специальную операцию

Польская армия начала операцию «Безопасный запад» на границе с ФРГ

Польская армия проводит специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

«Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой», — сообщил он.

Всего в данной операции участвуют порядка пяти тысяч польских военнослужащих. В понедельник Варшава ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой.

3 июля начальник генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что для усиления охраны границ с Германией и Литвой будут направлены пять тысяч польских военнослужащих.

Глава польского генштаба отметил, что «нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства». Кукула подчеркнул, что Польша не может уклониться от такой задачи и должна повысить эффективность на границах.

Ранее Польша и Германия вступили в конфликт из-за политики Мерца.