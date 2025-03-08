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Украинский военный обвинил командование ВСУ в неподобающем отношении к солдатам

Пленный украинский боец Прогунов: офицеры ВСУ относятся к солдатам как к мясу
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Прогунов заявил, что командование армии страны относится к рядовым солдатам как к мясу. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал украинский военный, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали его, когда он ехал на уборку урожая. Впоследствии мужчину отвезли в Сумскую область, а затем в лесопосадки на линии соприкосновения.

В результате Прогунов сдался в плен Вооруженным силам РФ при первой же возможности. Боец ВСУ уточнил, что аналогичным образом поступили еще несколько его сослуживцев.

«[На поле боя подгоняли] нас их дроны, свои же, украинские. Считали нас мясом просто, отработкой», — отметил мужчина, описывая отношение офицеров ВСУ к рядовым солдатам.

Он добавил, что взявшие его в плен бойцы ВС РФ относились к нему лучше, чем командование украинских войск.

5 марта министерство обороны РФ обнародовало видео с бойцом ВСУ Сергеем Андреевым, взятым в плен в Курской области. Мужчина рассказал, что решил сложить оружие, так как боялся расправы со стороны своих же сослуживцев.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что командование ВСУ отправляет на фронт людей с инвалидностью.

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