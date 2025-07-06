На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США узнали о беспокойстве ЕС по поводу обновления ПО американского вооружения в Европе

NYT: в ЕС боятся, что США перестанут обновлять ПО своего вооружения в Европе
close
Francois Lenoir/Reuters

Чиновники Евросоюза беспокоятся, что США могут перестать обновлять программное обеспечение военной техники, купленной европейскими странами у американских компаний. Об этом пишет издание New York Times.

«Эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России», — отмечается в сообщении.

Европейские страны стоят перед диллемой: либо развивать свой военно-промышленный комплекс, либо рассчитывать на американские передовые технологии. Если Евросоюз выберет смешанный подход, то останется зависим от США, пишет издание.

В итоговом заявлении по итогам саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в нидерландской Гааге, говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

Президент США Дональд Трамп остался доволен итогами саммита. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскрыли «голую правду» об уровне обороноспособности Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами