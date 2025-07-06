В США узнали о беспокойстве ЕС по поводу обновления ПО американского вооружения в Европе

NYT: в ЕС боятся, что США перестанут обновлять ПО своего вооружения в Европе

Чиновники Евросоюза беспокоятся, что США могут перестать обновлять программное обеспечение военной техники, купленной европейскими странами у американских компаний. Об этом пишет издание New York Times.

«Эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России», — отмечается в сообщении.

Европейские страны стоят перед диллемой: либо развивать свой военно-промышленный комплекс, либо рассчитывать на американские передовые технологии. Если Евросоюз выберет смешанный подход, то останется зависим от США, пишет издание.

В итоговом заявлении по итогам саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в нидерландской Гааге, говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

Президент США Дональд Трамп остался доволен итогами саммита. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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