За ночь над Россией сбили 120 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 120 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество сбитых БПЛА пришлось на приграничные области: над Брянской областью сбили 30 дронов, над Курской – 29, над Орловской – 18, над Белгородской – 17, над Тульской – 13. Также перехвачены четыре дрона над Калужской областью, три — над Ленинградской областью, по два — над Смоленской и Новгородской областями. По одному беспилотнику сбили над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика способна производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно, при условии стабильного финансирования количество может вырасти. По его словам, государство готово помогать компаниям в поиске партнеров на Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах для увеличения производительности.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.