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Эксперт объяснил цель захода эсминца США в Балтийское море

Военный эксперт Дандыкин: эсминец США зашел в воды Балтики для участия в учениях
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Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Atherton/US Navy

Американский эсминец Arleigh Burke с ракетами Tomahawk на борту зашел в воды Балтийского моря для участия в учениях НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У НАТО начались крупные учения, 50 вымпелов. Даже с учетом грозных военно-морских сил Эстонии, у которых где-то 400 человек, из которых 200 — в командном составе», — отметил эксперт.

Он отметил, что Arleigh Burke является самым массовым кораблем Соединенных Штатов, и напомнил, что перед подрывом газопроводов «Северный поток» Вашингтон также участвовал в учениях Североатлантического альянса.

Кроме того, по словам Дандыкина, интенсивность тренировок НАТО возросла после того, как в состав альянса вошли Швеция и Финляндия.

4 июня генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов своей ответственности.

Комментируя его слова, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил эскалацию между Россией и НАТО, если военный блок продолжит намеченный курс.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.

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