Украинские военнослужащие обратились к командованию с просьбой начать готовить к обороне населенный пункт Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, наступательная операция группировки российских войск «Север» в Купянском районе посеяла панику среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе они забеспокоились после того, как подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Меловое.

«[Украинские солдаты] требуют от командования ВСУ перебрасывать резервы и готовить к обороне поселок Великий Бурлук», — отметили в силовых структурах.

4 июня министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» вынудили военных ВСУ покинуть село Меловое в Харьковской области. Солдаты группировок «Юг» и «Восток» освободили донецкие населенные пункты Предтечино и Червоная Зирка соответственно. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Разино и Новоукраинка в ДНР.

Ранее российские военнослужащие уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.