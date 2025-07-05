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В ВСУ призвали подготовить к обороне один из поселков в Харьковской области

ТАСС: бойцы ВСУ просят командование подготовить к обороне Великий Бурлук
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Violeta Santos Moura/Reuters

Украинские военнослужащие обратились к командованию с просьбой начать готовить к обороне населенный пункт Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, наступательная операция группировки российских войск «Север» в Купянском районе посеяла панику среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе они забеспокоились после того, как подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Меловое.

«[Украинские солдаты] требуют от командования ВСУ перебрасывать резервы и готовить к обороне поселок Великий Бурлук», — отметили в силовых структурах.

4 июня министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» вынудили военных ВСУ покинуть село Меловое в Харьковской области. Солдаты группировок «Юг» и «Восток» освободили донецкие населенные пункты Предтечино и Червоная Зирка соответственно. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Разино и Новоукраинка в ДНР.

Ранее российские военнослужащие уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.

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