Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам. Об этом в интервью РИА Новости сообщила беженка.

«ВСУшники сказали — если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали — будут стрелять на поражение», — заявила она.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие пытались отравить колодец в городе Дзержинске. По словам местной жительницы, солдаты ВСУ уничтожили все колодцы в городе. В городе остался только один источник воды, расположенный на улице Карла Маркса. Она добавила, что о действия военных ВСУ людей предупредил один из местных жителей, дом которого находился рядом с этим источником воды.

7 февраля министерство обороны РФ сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Дзержинск в ДНР. В боях за город участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения трех гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее бойцов ВСУ обвинили в сбросе отравленных шоколадных батончиков на позиции российских военнослужащих.