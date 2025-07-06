В Крыму призвали не расслабляться по поводу остановок поставок Украине из США

Запад поставляет оружие на Украину по неформальным каналам. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, речи о полной остановке поставок Киеву не идет.

«Подобные неоднозначные и порой противоречивые заявления со стороны Соединенных Штатов о поставках оружия Украине — часть политической игры и информационной войны, в реальности оружие поступает не только по линии оборонных ведомств, но и по неформальным засекреченным каналам», — сказал Константинов.

Также, отметил он, необходимо учитывать и уже сформированный запас западного оружия, который есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ), и то, что еще поставят украинской армии в рамках ранее достигнутых договоренностей. По мнению Константинова, расслабляться России не стоит.

«Там по-прежнему верны своей цели максимально ослабить Россию», — резюмировал глава крымского парламента.

До этого газета The Washington Post заявила, что США приостановили поставки вооружения Украине из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке и необходимости сосредоточиться на обороне Израиля.

Ранее в Италии заявили, что США не отказались от поставок вооружения Украине.