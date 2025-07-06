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В Крыму призвали не расслабляться по поводу остановок поставок Украине из США

Константинов: Запад поставляет Украине оружие по неформальным каналам
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Kevin Lamarque/Reuters

Запад поставляет оружие на Украину по неформальным каналам. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, речи о полной остановке поставок Киеву не идет.

«Подобные неоднозначные и порой противоречивые заявления со стороны Соединенных Штатов о поставках оружия Украине — часть политической игры и информационной войны, в реальности оружие поступает не только по линии оборонных ведомств, но и по неформальным засекреченным каналам», — сказал Константинов.

Также, отметил он, необходимо учитывать и уже сформированный запас западного оружия, который есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ), и то, что еще поставят украинской армии в рамках ранее достигнутых договоренностей. По мнению Константинова, расслабляться России не стоит.

«Там по-прежнему верны своей цели максимально ослабить Россию», — резюмировал глава крымского парламента.

До этого газета The Washington Post заявила, что США приостановили поставки вооружения Украине из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке и необходимости сосредоточиться на обороне Израиля.

Ранее в Италии заявили, что США не отказались от поставок вооружения Украине.

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