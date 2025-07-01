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Стало известно, куда направляют подготовленных в Британии медиков ВСУ

РИА Новости: обученные в Британии медики ВСУ командуют штурмовиками
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Подготовленных в Великобритании медиков ВСУ отправляют командовать штурмовиками в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как подчеркнул собеседник агентства, назначение этих офицеров ВСУ на должности командиров штурмовых взводов отличается от их первоначальной специальности.

«Офицеры 158-й отдельной мотострелковой бригады, прошедшие специальную подготовку в Британии, были отправлены командовать штурмовиками в Сумской области», — поделился собеседник.

До этого ТАСС сообщало, что перед отправкой в Сумскую область командование усилило 158-ю отдельную механизированную бригаду (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) офицерами, прошедшими подготовку в Великобритании.

Также 28 июня агентство со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.

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