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Беженка рассказала, как выжила при ударе ВСУ благодаря виноградной лозе

РИА Новости: беженка выжила при ударе дрона ВСУ благодаря виноградной лозе
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Efrem Lukatsky/AP

Беженка из Дзержинска рассказала, что выжила благодаря виноградной лозе на своем участке, когда по ее дому ударил украинский дрон. Ее слова приводит РИА Новости.

Она заметила украинский БПЛА над мужем, когда он пошел за дровами.

«Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — рассказала она.

Как рассказала женщина, их с мужем спасла виноградная арка. Именно за нее зацепилось взрывное устройство, выпущенное беспилотником.

Недавно беженка с Украины Елена Махатенко рассказала, что наемники из Колумбии прибыли в город Славянск в Донецкой народной республике на «сафари», но первыми сбежали с поля боя.

В феврале агентство ТАСС сообщало, что российские военные уничтожили большую группу колумбийских наемников под Красноармейском (украинское название Покровск). Наемники были расквартированы в местном доме культуры, куда пришелся один из самых мощных ударов.

Ранее беженка рассказала о присутствии немцев в военной форме в ДНР.

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