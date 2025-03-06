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Беженка рассказала о присутствии немцев в военной форме в ДНР

Беженка Махатенко сообщила о присутствии немцев в военной форме в Новогродовке
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Wolfgang Rattay/Reuters

Немцы в военной форме были замечены в Новогродовке в Донецкой народной республике (ДНР) летом 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщила беженка Елена Махатенко.

«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — заявила она.

О том, к каким войскам относились немецкие военнослужащие, неизвестно. На данный момент этот вопрос изучают сотрудники Следственного комитета (СК) России.

Махатенко отметила, что немцы укреплялись на позициях или просто проезжали мимо.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство узнало об участии более 3 тысяч иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины против российских войск. По его словам, сейчас в зоне проведения спецоперации находятся около 3300 наемников из более чем 70 стран, в том числе из Грузии (712 человек), Великобритании (694), Канады (719).

Он подчеркнул, что на основании имеющихся доказательств в отношении 871 наемника вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 652 — объявлены в международный розыск.

Ранее российский военный уничтожил группу наемников ВСУ из бесшумного пистолета.

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