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Украинских солдат обвинили в попытке отравить колодец в Дзержинске

РИА Новости: бойцы ВСУ пытались отравить колодец в донецком городе Дзержинске
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Violeta Santos Moura/Reuters

Украинские военнослужащие пытались отравить колодец в городе Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жительницу населенного пункта, бежавшую в более безопасное место.

По словам женщины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили все колодцы в городе. В Дзержинске остался только один источник воды, расположенный на улице Карла Маркса.

«На этот колодец съезжались люди набирать воду. Первый раз они (украинские солдаты — «Газета.Ru») пытались этот колодец отравить», — рассказала беженка.

Она добавила, что о действия военных ВСУ людей предупредил один из местных жителей, дом которого находился рядом с этим источником воды. Узнав о попытке отравить колодец, горожане начали закрывать его почти на весь день — с 8:00 до 17:00 (совпадает с мск).

7 февраля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Дзержинск в ДНР. В боях за город участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения трех гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее бойцов ВСУ обвинили в сбросе отравленных шоколадных батончиков на позиции российских военнослужащих.

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