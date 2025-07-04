Вооруженные силы Украины скидывают на позиции российских военнослужащих в зоне СВО отравленные шоколадные батончики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

Об этом глава региона узнал от тувинских участников СВО, с которыми он встречался накануне. Бойцы рассказали ему о ситуации в зоне боевых действий.

«(ВСУ) используют все методы, вплоть до отравленных шоколадок. Бывали случаи, что сбрасывают батончики, думая, что бойцы примут это за паек от своих», — написал Ховалыг.

Подробности ему раскрыли бойцы с позывными «Алмай» и «Лебедь», которые не были в республике в течение 9—10 месяцев.

Недавно врио губернатора Курской области сообщил, что в городе Судже Курской области военнослужащие украинской армии предпринимали попытки отравить мирных жителей с помощью газа.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад не сможет скрыть преступления украинских боевиков на территории Курской области, все виновные будут наказаны. Она добавила, что Запад закрывает глаза на преступления ВСУ, совершенные под Курском.

Ранее разведчик заявил об использовании ВСУ химического газа.