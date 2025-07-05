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На подлете к Москве сбит дрон

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву
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Inna Varenytsia/Reuters

Мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника противника, летевшего на Москву.

Градоначальник отметил, что дрон сбили средства ПВО (противовоздушной обороны) министерства обороны. Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по населенному пункту Подлесные Новоселки в Севском районе Брянской области. Беспилотник ранил сотрудника территориальной обороны СГУП «ЦСН «Защита», который выполнял боевые задачи. Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, солдаты ВСУ ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа в Запорожской области. Автомобиль находился возле подстанции и был выведен из строя. Никто из сотрудников при налете не пострадал.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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