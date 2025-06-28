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ВС РФ ударили по иностранным наемникам в Сумской области

Подпольщик Лебедев: пункты ВСУ с наемниками и ДРГ поражены в Сумской области
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов поражены ударами в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, поражены позиции ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. Кроме того, был зафиксирован удар в ресторанный комплекс, где находились иностранные наемники, рассказал Лебедев.

Кроме того, добавил подпольщик, удары по военной логистике ВСУ были нанесены в Харьковской области. В регионе были поражены пункт переброски беспилотников и складское помещение ВСУ в пригороде Чугуева.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление.

Также старший офицер пресс-центра группировки российских войск «Север» Андрей Шершнев сообщил, что за сутки бойцы уничтожили до 195 военных и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.

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