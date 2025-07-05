Кимаковский: ВСУ в Часовом Яре отошли к западным окраинам

Вооруженные силы (ВС) России оттеснили украинскую группировку в Часовом Яре к западным окраинам населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«В Часовом Яре продолжается тяжелая битва, но противника оттеснили к западным окраинам», — уточнил он.

При этом Кимаковский добавил, что обстановка на этом участке фронта непростая.

3 июля стало известно, что ВС РФ заняли расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка.

14 июня командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре остался только один район. Он добавил, что российские войска должны «додавить этот участок», чтобы завершить полностью освобождение города от украинских подразделений.

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