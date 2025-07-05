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В Раде заявили об исчерпании ресурса систем ПВО в Киеве

Депутат Рады Безуглая: ресурс систем ПВО в Киеве почти исчерпан
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Телеграм-канал «Mariana»

Ресурс систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве почти исчерпан, при этом на Украине нет системы технической поддержки зенитных установок. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в столице практически исчерпан», — написала она.

По словам Безуглой, ремонт осуществляют экипажи зенитно-ракетных комплексов за свой счет, поскольку система техподдержки отсутствует. При этом кадровый состав киевской группировки ПВО ослаблен из-за того, что многих специалистов перевели в пехоту.

Депутат отметила, что воздушное пространство Киева уязвимо для атак, поскольку в столице нет автоматизированных турелей, наблюдательных башен и мобильных групп, управляющих дронами-перехватчиками.

Безуглая добавила, что сейчас за безопасностью неба над столицей отвечают «ограниченно пригодные, часто алкоголики, люди старше 50, лица, которые не способны управлять даже базовым дроном, не говоря о дроне-перехватчике».

1 июля основатель производящей беспилотники украинской компании Валерий Боровик заявил, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем ПВО. Он отметил, что из-за решения США об отправке вооружения на Израиль остается неясным, будут ли осуществлены новые поставки.

Ранее российские войска уничтожили батарею ЗРК Patriot в Киеве.

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