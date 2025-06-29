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Пленный украинец рассказал о наемниках из Латинской Америки в рядах ВСУ

РИА Новости: ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости сообщил пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник.

По его словам, наемники были хорошо подготовлены и, возможно, находились под воздействием «каких-то препаратов».

«Я видел наемников, аргентинцы, бразильцы и кубинцы. Молодые и крепкие ребята. Они шли перед нами первыми, как штурмовая бригада, потому что у нас на штурмы нет», — сказал пленный.

Он добавил, что группа состояла из шести человек и переводчика. Колесник отметил, что при обстрелах наемники ничего не боялись.

«Глаза у них были отрешенные. Видать, что-то употребляли», — отметил он.

28 июня координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов поражены ударами в Сумской области.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.

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