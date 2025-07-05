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В Саратовской области беспилотники повредили жилые дома

Губернатор Бусаргин: дроны повредили 25 квартир и машины в Саратовской области
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. О последствиях атак сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он отметил, что в Энгельсе разрушены оконные стекла в 25 квартирах и повреждены более десяти автомобилей.

Бусаргин заверил, что пострадавшим мирным жителям окажут помощь за счет резервного фонда региона. Главе Энгельсского района Максиму Леонову поручили организовать кол-центр для обращений граждан. Ремонт в квартирах планируют завершить оперативно.

Специалисты продолжают оценку ущерба. На месте работают экстренные службы, угрозы для населения нет, заключил он.

До этого при ударе беспилотника по предприятию в Шебекино Белгородской области пострадали три человека, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое из пострадавших — сотрудники МЧС, тушившие возгорание, третий — работник водоканала, самостоятельно обратившийся за медпомощью.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил о пострадавших за сутки жителях Херсонской области.

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