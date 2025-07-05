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Сальдо сообщил о пострадавших за сутки жителях Херсонской области

Сальдо: двухлетний ребенок пострадал при обстреле ВСУ Херсонской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

Двухлетний ребенок и 64-летняя женщина получили ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Новотроицкое ребенок 2023 года рождения госпитализирован после сброса боеприпаса с БПЛА. В населенном пункте также повреждены окна районной больницы, три жилых дома и частично нарушено электроснабжение. В селе Старая Збурьевка пострадала женщина — ВСУ повредили ее дом.

Он добавил, что в селе Раденск огнем уничтожены два дома и хозпостройки, повреждены автомобиль и жилое здание. В Алешках осколки повредили фасад и остекление центральной больницы.

До этого при ударе беспилотника по предприятию в Шебекино Белгородской области пострадали три человека, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое из пострадавших — сотрудники МЧС, тушившие возгорание, третий — работник водоканала, самостоятельно обратившийся за медпомощью.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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