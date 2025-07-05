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Расследование против командиров ВСУ за блокаду Мариуполя завершено

СК завершил дело о преступлениях комбрига ВСУ Баранюка в Мариуполе
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russian.rt.com

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимира Баранюка и его заместителей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, Баранюк, его замы Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков организовали в 2022 году блокаду северной части Мариуполя для удержания города под контролем украинского командования. Все четверо были задержаны российскими военными.

Расследование установило детали операции, приведшей к масштабным разрушениям. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого осужденный за военные преступления Сергей Таранюк заявил, что ВСУ мешали эвакуации людей с комбината в Мариуполе. В таком приказе он обвинил командира бригады морпехов Вооруженных сил Украины в Мариуполе Владимира Баранюка, получившего звание Героя Украины от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее стало известно об эксплуатации российских пленных для работ в Купянске.

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