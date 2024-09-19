Командир ВСУ рассказал о препятствовании эвакуации населения из Мариуполя

Осужденный российским судом на 29 лет заключения за военные преступления бывший командир роты ВСУ Сергей Таранюк обвинил командира бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе Владимира Баранюка в приказе не выпускать с комбината имени Ильича в Мариуполе мирных жителей для эвакуации. Слова Таранюка приводит РИА Новости.

«Сначала была команда, что людей, которые там есть, выпускать, потом была команда, что никого не выпускаем. <..> И люди оставались в подвалах с детьми, со всеми», — рассказал Таранюк.

В 2022 году Владимир Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины.

До этого спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене. По данным следствия, он передал ВСУ данные о расположении частей ВС РФ.

Операция по взятию Мариуполя продолжалась с 2 марта по 16 мая 2024 года. Город был полностью взят под контроль после сдачи украинцев из бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), базировавшихся на территории завода «Азовсталь».

Ранее украинский морпех получил 21 год колонии за расстрел авто в Мариуполе.