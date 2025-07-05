В регионах РФ за утро перехватили более 10 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 6:00 до 8:00 мск сбили 12 украинских дронов в небе над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

В Брянской области уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, в Рязанской области — два. Единичные цели перехватили в воздушном пространстве Новгородской и Орловской областей.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам в РФ с помощью дронов самолетного типа.

5 июля Минобороны РФ заявило, что в течение ночи системы ПВО ликвидировали 94 украинских беспилотника над российскими регионами. Больше всего БПЛА — 34 — нейтрализовали в Воронежской области. Над территорией Брянской области сбили 11 летательных аппаратов, над Саратовской и Белгородской областями — по девять, над Новгородской областью — восемь. Еще шесть дронов уничтожили в Курской области, по три — в Орловской и Ленинградской областях, по два — в Чувашии и Смоленской, Ростовской, Рязанской областях. По одному БПЛА перехватили в столичном регионе, а также в Тульской и Пензенской областях.

Ранее в Саратовской области после атаки беспилотников ВСУ выявили повреждение жилых домов.