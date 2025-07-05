В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив БПЛА в Чертковском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Этой ночью беспилотники также пытались атаковать Ленинградскую область. Дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ. По информации военного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 дронов. Еще шесть БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Также системы ПВО сбили три аппарата над Курской областью, два беспилотника — над Орловской областью. При этом по одному дрону уничтожили над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, заявили в Минобороны.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.