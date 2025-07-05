В Германии заявили об истощении запасов ракет для Patriot у Украины

У Украины закончились ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя.

По его словам, после истощения запасов снарядов для России открывается полный спектр возможностей для нанесения ударов. В частности, по его словам, российская сторона сможет поразить стратегические объекты военной промышленности, расположенные на территории Украины.

«Способность [украинской] армии удерживать фронт зависит от ее существования. Ни Европа, ни Германия не смогли компенсировать утраченные поставки из США», — сказал Грессель.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали «сокрушительным ударом» по Украине приостановку военной помощи.