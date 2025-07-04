В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. По данным КГВА, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают угрозу в небе. Жителей города призвали соблюдать меры предосторожности.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до окончания тревоги», — говорится в сообщении администрации.

29 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице и ее окрестностях средства ПВО работают по вражеским беспилотникам. Он добавил, что в городе действовала воздушная тревога, а дроны были замечены в Оболони. Градоначальник призвал киевлян спрятаться в укрытиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов заявил, что Киев скрывает последствия взрыва в Житомире.