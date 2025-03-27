Военные медики представили новые технологии купирования фантомных болей у бойцов СВО

Врачи 8-го филиала военного госпиталя Бурденко представили три новых метода для борьбы с фантомными болями у бойцов СВО после ампутации конечности. Среди них комплекс препаратов «Старт», методика физической релаксации в виртуальной среде и ботулинотерапия, рассказала «Газете.Ru» заведующая Вторым неврологическим отделением с палатами нейрореабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы Татьяна Базуева.

Первое, что было разработано врачами 8-го филиала, — это медикаментозная терапия. Комплекс получил название «Старт». Это два препарата, которые доказали свою эффективность: антидепрессант в сочетании с антиконвульсантом.

«Когда человек находится в тревоге, в депрессии, у него повышается уровень стрессовых гормонов. Эти стрессовые гормоны активируют боль, и в то же время гасят так называемую антиноцицептивную систему, которая подавляет у нас ощущение боли. Кроме того, негативные эмоции заставляют нас фиксироваться на негативных болевых переживаниях. Возникает еще более сильная боль, а она вызывает еще более сильную депрессию», — пояснила Базуева.

Вторым средством избавления от фантомных болей стал VR-комплекс, в котором пациенты вырабатывают условный рефлекс: «когда я расслабляюсь, у меня уменьшается боль».

На экране визуально представляется зона, которая болит у пациента. Она — очень яркая, красная, пульсирующая. И как только у пациента нормализуется дыхание — программа отслеживает это благодаря биологической обратной связи — на экран выводятся частота дыхания, пульс, сатурация. Пациент видит, что в момент, когда он начинает глубоко дышать, у него уменьшается яркость боли. Таким образом в голове формируется биологически обратный новый паттерн.

Третий метод борьбы с фантомными болями — ботулинотерапия. Врачи 8-го филиала в 2023 году получили патент на методику лечения нейропатической боли .

«Ботулотоксин вводится прямо в культю, но она должна уже быть сформирована. Если нет гнойно-воспалительных осложнений и сформирована культя, то ботокс помогает хорошо», — отметила Базуева.

Подробнее о причинах появлений фантомных болей и том, как их лечат врачи — в материале «Газеты.Ru».

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