«Папа пришел!»: появились подробности, как раненый боец ВС РФ спас своего отца

KP.RU: сын, которого отец вынес с поля боя на руках, спас российских военных

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Шеф», которого его отец-сослуживец «Инзер» вынес на руках под обстрелами украинских бойцов, тоже спас отцу жизнь. Об этом пишет КР.RU.

Отец, участвовавший в эвакуационной группе, обнаружил сына и пять километров нес его на руках по опасной местности под непрекращающимся огнем противника.

Во время возвращения сын обратил внимание отца, что они приближаются к минному полю, где он и получил ранение. Это спасло жизнь им обоим и другим участникам эвакуационной группы.

«[Сын] резко закричал: «Стоп! Всем стоять! Это минное поле, я здесь и подорвался». Я огляделся — в стороне валялись берцы моего сына, автомат», — рассказал «Инзер».

Военнослужащий отметил, что в этот момент понял, что эвакуационная группа сбилась с пути и перепутала развилки, а боец «Шеф» спас команду благодаря тому, что хорошо запомнил местность.

«Инзер» добавил, что нашел своего сына, лежащего в блиндаже. По его словам, «Шеф» сразу понял, что это его отец пришел за ним, приподнялся и сказал: «Папа пришел!» Состояние военнослужащего было критическое, отметил «Инзер».

Но, как рассказал «Инзер», несмотря на все трудности и непрекращающийся обстрел противника, благодаря командной работе группе удалось дойти до медицинского пункта без потерь. Там раненых передали врачам.

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