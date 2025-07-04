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Ассоциация ветеранов СВО создана в Чечне

Кадыров: в Чечне создана Ассоциация ветеранов СВО
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

В Чеченской Республике учреждены Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Цель Ассоциации — защита прав участников СВО и вовлечение их в общественную деятельность. Параллельно создан Комитет семей воинов», — написал Кадыров.

В рамках инициативы на базе Чеченского госуниверситета запускается программа «Турпалхо-95». Она предусматривает подготовку управленцев из числа ветеранов для работы в органах власти республики.

Проект реализуется по аналогии с федеральной программой «Время героев». Руководителем Ассоциации назначен глава администрации Чечни Галас Таймасханов.

Также Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами правительства обсудил участие региона в реализации задач специальной военной операции на Украине. Он отметил, что большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который закупил и передал на нужды СВО свыше 2,5 тысячи единиц специального автотранспорта, более 12,6 тысячи квадрокоптеров, а также почти 33 тысячи единиц средств связи и порядка 113 тысяч комплектов полной военной экипировки.

Ранее ветеран СВО назвал отличия между операциями в Сирии и на Украине.

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