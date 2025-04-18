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Полковник высказался о судьбе украинской бригады «Азов»

Полковник Матвийчук: украинская бригада «Азов» уничтожена
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Александр Максименко/РИА Новости

Украинская бригада спецназа «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) фактически была уничтожена в Мариуполе в 2022 году. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Тот радикальный «Азов», с татуировками, тренированными бойцами, перестал существовать после Мариуполя. То, что есть сейчас, — просто эрзац», — заявил собеседник издания.

Матвийчук подчеркнул, что те группы, которые «ходят, кричат, что они азовцы, пытаются им подражать» — не более чем дань моде. Радикалов уже нет, сейчас это просто воинская часть, указал полковник.

По словам Матвийчука, у новых бойцов «Азова» также нет воинской подготовки своих предшественников и той мотивации. Полковник заметил, что и противостоять на поле боя им стало значительно проще, поскольку тогда были радикально настроенные националисты, тогда как нынешний состав воинской части — юноши, которые «разбегаются при первом выстреле».

В марте сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военнослужащего бригады «Азов», бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке атаки на территориальный центр комплектования.

Ранее российский суд вынес приговор 23 «азовцам».

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