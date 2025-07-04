В конгрессе возмущены решением Хегсета о приостановке военных поставок США на Украину

Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок некоторых вооружений Украине вызвало возмущение в конгрессе. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Неоднократные конкретные нападки Хегсета на Украину позволяют предположить, что он использует это решение как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях», — говорится в сообщении.

По данным издания, решение главы Пентагона вызвало «гнев республиканцев» и «неразбериху на Капитолийском холме».

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.